London - Die Europäische Zentralbank (EZB) ist Europas Börsen am Donnerstag in die Parade gefahren. Prognosen der Notenbank zu Inflation und Konjunktur im kommenden Jahr drückten die Kurse am Nachmittag ins Minus. Der Verlust des EuroStoxx 50 war zwar mit 0,05 Prozent auf 3338,41 Punkte moderat. Vor den Aussagen der EZB hatte der Leitindex für die Eurozone jedoch noch mit rund einem Prozent...

