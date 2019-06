PASEWALK/BERLIN (dpa-AFX) - Die insolvente Bäckereikette "Lila Bäcker" mit Hauptsitz in Pasewalk (Mecklenburg-Vorpommern) macht jede fünfte der zuletzt noch betriebenen 330 Filialen dicht. Von Freitag an würden 64 Verkaufsstellen geschlossen bleiben, sagte ein Sprecher von Insolvenzverwalter Rolf Rattunde am Donnerstag auf Anfrage. Diese befänden sich in Berlin und Brandenburg. Von den Schließungen seien 152 Angestellte betroffen. In Filialen und Produktionsstätten mit Betriebsräten werde über Sozialpläne verhandelt. Die Produktionsstätte in Dahlewitz bei Berlin, von wo aus die Filialen in den Bundesländern Berlin und Brandenburg beliefert wurden, werde ihre Produktion am Freitag vorläufig einstellen. Verhandlungen mit dem dortigen Betriebsrat liefen "in alle Richtungen", sagte der Sprecher. Wie viele Bäcker dort zuletzt noch tätig waren, konnte er nicht sagen. Die Kette, die zum SDax -Konzern Deutsche Beteiligungs AG gehört, hatte im Januar 2019 Insolvenz angemeldet, das Verfahren war im April eröffnet worden./fp/DP/fba

