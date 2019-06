Aufträge mit einer Leistungskapazität von mehr als 600 Megawatt konnte Nordex in den letzten Jahren in Argentinien einheimsen. Jetzt will der Turbinenbauer seine Wettbewerbsfähigkeit in dem Land ausbauen und damit den Wachstumskurs in Südamerika langfristig stützen - und zwar mit einem Produktionswerk im argentinischen Córdoba.

Wie Nordex am Donnerstag mitteilte, wurde der Standort gemeinsam mit dem Kooperationspartner "Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martin S.A" (FAdeA) und im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...