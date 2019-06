Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Strabag -1,98% auf 29,7, davor 8 Tage im Plus (8,8% Zuwachs von 27,85 auf 30,3), Bawag -0,51% auf 39,2, davor 5 Tage im Plus (5,07% Zuwachs von 37,5 auf 39,4), RHI Magnesita 0% auf 53,6, davor 4 Tage im Minus (-2,55% Verlust von 55 auf 53,6), Polytec +0,34% auf 8,92, davor 4 Tage im Minus (-1,66% Verlust von 9,04 auf 8,89), ATX Prime -0,6% auf 1475,78, davor 3 Tage im Plus (1,08% Zuwachs von 1468,77 auf 1484,64), Rosgix -0,05% auf 2498,46, davor 3 Tage im Plus (0,38% Zuwachs von 2490,04 auf 2499,6), AT&S -1,45% auf 15,6, davor 3 Tage im Plus (3,13% Zuwachs von 15,35 auf 15,83), Erste Group -1,93% auf 31,94, davor 3 Tage im Plus (2,58% Zuwachs von 31,75 auf 32,57), ATX -0,64% auf 2911,82, davor 3 Tage im Plus (1,14% Zuwachs von 2897,45 auf 2930,45), ...

