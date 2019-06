Zürich/Niederhasli (ots) - Nach einer sorgfältigen Analyse der

finanziellen und sportlichen Möglichkeiten des Grasshopper Club

Zürich, haben sich die beiden Hauptaktionäre (Dr. Peter Stüber und

Stephan Anliker) entschieden, den Club auch für die Saison 2019/20

weiter zu finanzieren. Es standen verschiedene strategische Szenarien

zur Diskussion, welche von einem schnellstmöglichen Wiederaufstieg in

die Super League, bis zu einer langfristigen Gesundung der

finanziellen Lage reichten. Die Aktionäre erachten das Ziel eines

raschmöglichen Wiederaufstiegs als finanziell nicht machbar und

beurteilen die damit verbundenen Risiken als zu hoch. Sie bevorzugen

die Variante, welche in Bezug auf die sportlichen Ziele bescheidener

und gleichzeitig finanziell vertretbar ist. Beide Hauptaktionäre

wollen, dass der Grasshopper Club Zürich mit einer neuen und

bescheideneren Haltung wieder Sympathien gewinnen kann.



Aktionäre unterstützen GCZ weiterhin



Die Aktionäre betonten, dass sie den Club auch für die Saison

2019/20 weiterhin finanziell unterstützen werden. Der Club müsse

wieder auf eine solide Basis gestellt werden und mit machbaren

sportlichen Zielen operieren. Die Zielsetzung einer auch finanziellen

Gesundung des Clubs sei nur dann gewährleistet, wenn sowohl auf der

Kostenseite, wie auch auf der Seite der sportlichen Ambitionen im

Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel umgegangen werde. Sie sind

überzeugt, dass die von ihnen erneut garantierte finanzielle

Unterstützung gute Resultate in der Challenge League möglich macht.

Nun sei das Ziel mittel- und langfristig durch attraktiven Fussball

den Grasshopper Club Zürich in der Challenge League wieder

aufzubauen. «Die von uns zur Verfügung gestellten Garantien sind u.E.

keineswegs zu knapp, um gute Leistungen in der Challenge League

erbringen zu können», äusserten sich die beiden Hauptaktionäre

gemeinsam.



GC Challenge League-Budget ist auf der Höhe der direkten

Konkurrenten



Das von den Aktionären gestern verabschiedete Budget für die

Challenge League Saison 2019/20 beträgt CHF 13.6 Mio. Das gegenüber

der vergangenen Saison erheblich gesenkte Budget, soll in der

Challenge League konsolidiert und nach Möglichkeit noch weiter

gesenkt werden. Damit verfügt der neue Challenge League Club für die

Saison 2019/20 über ein Budget, welches sich mit den direkten

Konkurrenten in der zweithöchsten Schweizer Spielklasse vergleichen

lässt. Verwaltungsrats-Vizepräsident Dr. András Gurovits, zeigte sich

sehr zufrieden mit der nun getroffenen Entscheidung: «Das Budget ist

für die Challenge League absolut in Ordnung. Wir werden alles daran

setzen, um mit harter Arbeit, Bescheidenheit und Sportsmanship eine

Mannschaft zusammen zu stellen, die einen ehrlichen und attraktiven

Fussball spielen wird. Gleichzeitig kann sie unseren Fans und der

Öffentlichkeit den Beweis erbringen, dass man auch mit bescheideneren

Mitteln willensstark auftreten und guten Sport zeigen kann».



Konkrete Zusagen über andere Finanzierungen - wie in den Medien

teilweise kolportiert wurden - lagen nicht vor.



GC-eigene Ressourcen sollen Eckpfeiler für die Zukunft sein



Die künftige Organisation und die erste Mannschaft des Grasshopper

Club Zürich sollen im Rahmen des verabschiedeten Konzepts primär

durch eigenes Personal und eigene Spieler abgedeckt werden. Damit

bestätigen sowohl die Aktionäre wie auch der Verwaltungsrat, dass der

Nachwuchsarbeit weiterhin eine hohe Bedeutung zukommt. Das Nationale

Leistungszentrum (NLZ) wird demzufolge weiterhin ein wichtiger

Bestandteil der Strategie des Grasshopper Club Zürich bleiben.



Führung im Team und flache Hierarchien



Gemäss Vizepräsident Dr. András Gurovits wird die Führung des

Clubs mit sofortiger Wirkung in mehrere Hände gelegt. Flache

Hierarchien mit dem Fokus auf das Arbeiten im Team stehen in der

operativen Leitung, welche ihre Arbeiten bereits aufgenommen hat, im

Vordergrund. Die Zuständigkeiten in der operativen Clubleitung wurden

wie folgt festgelegt:



- Die sportliche Leitung obliegt ab sofort einem Team bestehend

aus Uli Forte (Cheftrainer), Paul Bollendorf (Chefscout) und Timo

Jankowski (Ausbildungschef). Aus der strategischen Führung (VR) wird

das «Team Sport» durch Vizepräsident Gurovits ergänzt. Erster

Ansprechpartner für sportliche Belange ist Paul Bollendorf. Das Team

verfügt individuell und als Ganzes bereits über viel Erfahrung und

ist mit den Strukturen des Grasshopper Club Zürich bestens vertraut.

- Die vertraglichen und administrativen Aspekte der

Spielerverträge werden wie bis anhin durch den GC-eigenen

Rechtsanwalt Dr. Vitus Derungs wahrgenommen. Derungs ist bereits seit

mehreren Jahren Mitglied der Geschäftsleitung von GCZ. Er war zudem

als Jurist bei der FIFA tätig und stellt die Kontakte zur Liga und

den Sportverbänden sicher.

- Der bisherige CEO, Manuel Huber, hat dem VR zugesichert, die

neue Führung des Grasshopper Club Zürich bis zu seinem Austritt Mitte

Juli 2019 tatkräftig zu unterstützen und diese zu begleiten. Darüber

hinaus wird er auch den noch zu bestimmenden neuen Geschäftsführer in

seine Aufgabe einführen.



Die Leitung der strategischen Führung der Grasshopper Fussball AG

(GFAG) übernimmt der Zürcher Anwalt, Dr. András Gurovits. Gurovits,

seit 2015 im Verwaltungsrat der GFAG, wird in enger Zusammenarbeit

mit den Hauptaktionären die operativen Tätigkeiten überwachen. Die

Suche von Persönlichkeiten zur Erweiterung des Verwaltungsrates

geniesst hohe Priorität und wird in den kommenden Wochen angegangen.

András Gurovits ist seit Kindsbeinen eng mit den Grasshopper

verbunden. Aufgewachsen als ungarisches Flüchtlingskind in

Zürich-Oerlikon und heute Bürger von Zürich, hat er erfolgreich als

B-Junior Fussball gespielt. Nach einem erfolgreichen Probetraining

bei den Hoppers erhielt er in den siebziger Jahren das Angebot

GC-Spieler zu werden, welches er zu Gunsten des Sports auf dem Wasser

jedoch ablehnte. András Gurovits ist ein authentischer GC-Mann. Als

aktiver Ruderer der Ruder-Sektion des Grasshopper Club Zürich trifft

man ihn dann und wann auch auf verschiedenen Schweizer Seen an.



Grasshopper Zentralvorstand unterstützt neue Strategie



Breite Unterstützung für die von den Aktionären neu vorgegebene

Strategie erhält der Grasshopper Club Zürich von seiner

«Mutter-Organisation», dem Zentralvorstand des grössten polysportiven

Vereins der Schweiz, dem Grasshopper Club Zürich. Zentralpräsident

Dr. Andres Iten zeigte sich sehr erfreut über die erneute Zusage der

Anker-Aktionäre, das Weiterbestehen der Grasshopper Fussball AG zu

garantieren: «Wie überall in unseren Tätigkeiten ist Bescheidenheit

eine wichtige Tugend. Die neue Ausrichtung wird vom Zentralvorstand

sehr begrüsst und unterstützt».



