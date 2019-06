Die Hoffnung auf Zinssenkungen hat am Donnerstag die Wall Street gestützt. Wegen des Zollstreits mit China und Mexiko blieben Anleger vorsichtig.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stieg bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,3 Prozent auf 25.617 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 rückte um 0,2 Prozent auf 2832 Zähler vor. Der Index der Technologiebörse Nasdaq trat bei 7575 Punkten auf der Stelle.

In Frankfurt schloss der Dax 0,2 Prozent schwächer auf 11.953 Zählern.

Aktienstratege Peter Kenny sprach von einer "Mauer des Zynismus" angesichts der Handelskonflikte, was sich in der Risikoscheu der Anleger zeige. Erst wenn es substanzielle Verbesserungen in der Politik gebe, könne dieses Muster durchbrochen werden. In New York bremsten auch die gestiegenen Konjunktursorgen der EZB das Aktiengeschäft.

