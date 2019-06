Talkdesk Hybrid Spaces ermöglicht es Kontaktzentren, das Beste aus Private und Public Clouds zu kombinieren

Talkdesk, das Cloud-Kontaktzentrum für innovative Unternehmen, präsentierte heute auf der CX Tour in London die Talkdesk Hybrid Spaces, ein einfaches, flexibles und sicheres Bereitstellungsmodell, mit dem Kontaktzentren das Beste aus den Vorteilen von Private und Public Clouds kombinieren können. Mit Talkdesk Hybrid Spaces können Kundendienstanbieter das Talkdesk Enterprise Cloud-Kontaktzentrum freischalten und dabei die Vorteile der Innovation, Verarbeitungsfähigkeit, Agilität und Kosteneffizienz der leistungsstarken Public Cloud nutzen und gleichzeitig die Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen der Private Cloud erfüllen. Darüber hinaus gewährleistet Talkdesk Hybrid Spaces eine stets aktuelle Plattform durch konsistente Versionen und innovative Updates, die im Gegensatz zu Cloud-Exklusivanbietern der ersten Generation oder lokalen Infrastrukturen weltweit von Talkdesk verwaltet werden.

"Talkdesk Hybrid Spaces gibt unseren Kunden die Flexibilität, die Vorteile der Cloud in ihrem eigenen Tempo und zu ihren eigenen Bedingungen zu nutzen", so Tiago Paiva, Geschäftsführer von Talkdesk. "Diese neueste Weiterentwicklung von Talkdesk bietet Unternehmen einen reibungslosen und einfachen Übergang mit einer hybriden Cloud, um die interne Sicherheit und Compliance effektiver zu verwalten und gleichzeitig von Cloud-Innovationen und -Performance zu profitieren."

Talkdesk Hybrid Spaces rationalisiert den Übergang von Daten von einem lokalen Altsystem oder einer Cloud-Umgebung der ersten Generation zu einem privaten Talkdesk-Speicher mit der Rechenleistung einer Public Cloud. Talkdesk Hybrid Spaces ist an unternehmensweite Richtlinien anpassbar und lässt sich problemlos in spezifische interne Sicherheits- und IT-Anforderungen integrieren, wobei sensible Kundendaten durch modernste Sicherheitsstandards geschützt werden, die in die Sicherheitsrahmen der Unternehmensklasse von Talkdesk integriert sind. Da sich die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen der Kunden ändern, passen sich Talkdesks nahtlose Integrationen kontinuierlich an sich ändernden IT-Anforderungen an, um der Nachfrage gerecht zu werden, während der internationale Datenschutz die Einhaltung der Gesetze zur Wahrung der Datenschutzhoheit gewährleistet.

Talkdesk Hybrid Spaces kombiniert einen soliden ersten Schritt im digitalen Transformationsprozess mit einer unternehmensweiten Private Cloud, die den anspruchsvollsten IT-Anforderungen und Sicherheitsstandards entspricht und einen einfachen und reibungslosen Übergang in die Cloud gewährleistet. Mit der Einführung von Talkdesk Hybrid Spaces kombiniert Talkdesk das Beste aus Public und Private Clouds, um Unternehmen zu jedem Zeitpunkt ihrer digitalen Transformation in die Lage zu versetzen, ein unternehmensweites Cloud-Kontaktzentrum einzurichten, das ihren individuellen Bedürfnissen bei IT-Anforderungen, Datenschutz und Sicherheitsstandards entspricht.

Das Talkdesk Enterprise Cloud-Kontaktzentrum ermöglicht es Unternehmen, ihren Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit einer Leistung auf Unternehmensniveau und einer verbraucherähnlichen Benutzerfreundlichkeit passt sich Talkdesk problemlos an die sich ändernden Bedürfnisse von Vertriebs- und Support-Teams und deren Endkunden an, was zu mehr Kundenzufriedenheit, Produktivität und Kosteneinsparungen führt. Über 1.400 innovative Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter IBM, Acxiom, Discovery Education und Peloton, vertrauen auf Talkdesk, um ihre Kundeninteraktionen zu optimieren. Erfahren Sie mehr und fordern Sie unter www.talkdesk.com eine Demo an.

