Kolaschnik Partner kommt zu Andersen Tax Legal in Deutschland

Andersen Global setzt seine Expansion in Deutschland fort und gibt heute bekannt, dass Kolaschnik Partner Rechtsanwälte, eine Gesellschafts- und Wirtschaftskanzlei in Hamburg, ihre Kanzlei mit Andersen Tax Legal in Deutschland verbinden. Das Büro ist der erste Standort von Andersen Global in Hamburg und der achte Standort, an dem Andersen Global in Deutschland vertreten ist.

Kolaschnik Partner wurde 2005 in Hamburg gegründet. Unter der Leitung der Partner Alexander Jehn, Dr. Albrecht Nehls und Office Managing Partner Helge Kolaschnik beschäftigt die Kanzlei ein Team von Juristen, die inhabergeführte Unternehmen und Investmentgesellschaften betreuen. Zu den Dienstleistungen der Kanzlei gehören Unternehmen und Umstrukturierungen, Fusionen und Übernahmen, Handel und Verträge, Corporate Governance und Finanzen, Nachfolge- und Vermögensplanung, Datenschutz, IT, geistiges Eigentumsrecht, Arbeitsrecht, Immobilien sowie Rechtsstreitigkeiten und Mediation.

"Durch die Verbindung unserer Kanzlei mit Andersen Tax Legal sind wir nun besser positioniert, um unsere vielen internationalen Mandanten bei größeren Transaktionen und grenzüberschreitenden Fragen zu unterstützen", so Helge Kolaschnik. Er fügte hinzu: "Wir betrachten Kundenservice seit langem als ganzheitlichen Ansatz aus einer Hand, was sich gut mit dem Teamziel von Andersen Global seit Jahren verbindet Kunden erstklassige, nahtlose Lösungen bieten."

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren neuen Kollegen in Hamburg", sagt Dr. Stefan Kraus, Managing Partner von Andersen Tax Legal in Deutschland. "Mit Helge Kolaschnik und Alexander Jehn, die beide Alumni von Arthur Andersen sind, und den anderen neuen Kollegen teilen wir eine gemeinsame Kultur und das Ziel, den Standort Hamburg auszubauen, insbesondere im Steuerbereich."

"Hamburg ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort auf dem deutschen Markt und ein weiterer Standort in der Region wird uns ermöglichen, bestehende Kapazitäten weltweit zu erweitern", so Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen Tax. "Helge und sein Team sind gleichgesinnte Profis, die erstklassigen Service bieten."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 4.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 144 Standorten präsent.

