Bioventus, ein globaler Marktführer für orthobiologische Lösungen, hat eine Entwicklungszusammenarbeitsvereinbarungmit MTF Biologics, der weltweit größten Gewebebank, unterzeichnet, um gemeinsam die nächste Generation von Plazentagewebe-Produkten zur Behandlung schmerzhafter muskuloskelettaler Erkrankungen zu entwickeln, wobei der Fokus zunächst auf Kniearthrose (OA) liegen wird. Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht veröffentlicht.

"Die Entwicklung neuer orthobiologischer Angebote für Osteoarthritis ist ein Schwerpunkt von Bioventus und wir freuen uns, gemeinsam mit MTF Biologics eine Lösung für Kniearthrose erarbeiten zu dürfen, die Symptombesserung bietet und potenziell das Fortschreiten der Krankheit verzögert", so Tony Bihl, CEO von Bioventus. "Wir werden voraussichtlich im Rahmen dieses Programms auch gemeinsam weitere Einsatzmöglichkeiten und Indikationen für dieses Produkt entwickeln. Es gibt zunehmend vielversprechende präklinische und klinische Beweise, die das Potenzial dieser Präparate zur Unterstützung des natürlichen Heilungsprozesses des Körpers betonen, was auf die inhärenten Wachstumsfaktoren und Regulatormoleküle in Plazentagewebe zurückzuführen ist."

"MTF Biologics freut sich, die Zusammenarbeit mit Bioventus aufnehmen zu dürfen, um diese neue Lösung auf den Markt zu bringen", so Joe Yaccarino, Präsident und CEO von MTF Biologics. "Diese Beziehung wird uns sehr wahrscheinlich ermöglichen, gemeinsam Patienten und Ärzten innovative biologische Orthopädieprodukte zu liefern."

Über MTF Biologics

MTF Biologics, auch unter dem Namen Musculoskeletal Transplant Foundation bekannt, ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Edison, New Jersey. Das Konsortium, das aus führenden Organbeschaffungsorganisationen, Gewebewiederherstellungsorganisationen und wissenschaftlichen medizinischen Einrichtungen besteht, wird von einem Ausschuss von Chirurgen geleitet, die führende Experten im Bereich Gewebetransplantation sind. Als weltweit größte Gewebebank rettet und heilt MTF Biologics im Dienst von Patienten Leben, indem Spenden gewürdigt und die Wissenschaft vorangetrieben wird. Seit seiner Gründung im Jahr 1987 hat die Organisation Gewebe von über 132.000 Spendern erhalten und über 8,6 Millionen Transplantate verteilt. Durch seine Tochtergesellschaft IIAM konnten über 58.000 nicht-transplantierbare Organe für Forschungszwecke bereitgestellt werden. Seine Tochtergesellschaft Statline hat mit der Verwaltung von über 11,3 Millionen Spenderzuweisungen geholfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mtfbiologics.org.

Über Bioventus

Bioventus ist ein Orthobiologieunternehmen, das klinisch geprüfte kostengünstige Produkte entwickelt, mit deren Hilfe Menschen schnell und sicher genesen können. Die Mission des Unternehmens besteht darin, Patienten wieder zu befähigen, ein aktives Leben zu führen. Die orthobiologischen Produkte von Bioventus umschließen Angebote für Osteoarthritis, chirurgische und nicht-chirurgische Knochenheilung. Die Fundamente von Bioventus bestehen aus einer Verpflichtung zu hohen Qualitätsstandards, evidenzbasierter Medizin sowie starken ethischen Prinzipien. Damit ist das Unternehmen für Ärzte weltweit ein bewährter Partner. Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.BioventusGlobal.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter unter @Bioventusglobal.

