Am Samstag den 1. Juni fand in Neumarkt bei Bozen die 3. Ausgabe des "RUN FOR LIFE Südtirol" statt. Der Lauf wurde 2001 zum ersten Mal ausgetragen und ist mittlerweile über die Landesgrenzen hinaus bekannt, immer wieder finden Läufe weltweit statt. Dabei ging es lediglich um den guten Zweck, nicht um die Zeitmessung des 3 Kilometer langen RUN for life Südtirol. Red...

