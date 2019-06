"Volksstimme" zum Wahlausgang in Dänemark:

"Sie ist jung, durchsetzungsstark, hat Charisma. Mette Frederiksen hat in Dänemark geschafft, wovon Sozialdemokraten in Deutschland und in fast ganz Europa derzeit nur träumen können - sie fuhr in ihrem Land einen überzeugenden Wahlsieg ein. Der Erfolg lässt sich aber nicht nur auf ihre Person zurückführen. Mette Frederiksen steht für eine neue sozialdemokratische Politik - das "Dänische Modell". Die 41-Jährige hat durch ihre strikte Haltung zur Einwanderung wieder die sozialdemokratischen Stammwähler, die zuvor weggelaufen waren, erreicht. Sie hat ihre Augen nicht vor den Sorgen der Menschen verschlossen, sie hat hingehört. Sie hat Wähler zurückgeholt, die rechtspopulistischen Menschenfängern aufgesessen waren. Folge: Die Dänische Volkspartei stürzte um zwölf Prozent ab. Die deutschen Sozialdemokraten sind ziemlich ratlos, wenn es um die AfD und deren Erfolge geht. Ein Blick hinüber nach Dänemark wäre vielleicht hilfreich./ra/DP/he

AXC0008 2019-06-07/05:35