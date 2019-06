Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PA9: Travelers Companies am 6.6. -0,57%, Volumen 131% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 6.6. -0,39%, Volumen 50% normaler Tage , NKE: Nike am 6.6. -0,33%, Volumen 73% normaler Tage , JNJ: Johnson & Johnson am 6.6. 1,71%, Volumen 125% normaler Tage , XONA: Exxon am 6.6. 1,82%, Volumen 97% normaler Tage , CHV: Chevron am 6.6. 2,58%, Volumen 99% normaler Tage , Dow Jones: +0,71% Aktie Symbol SK Perf. Chevron CHV 120.680 2.58% Exxon XONA 74.310 1.82% Johnson & Johnson JNJ 136.680 1.71% Nike ...

