Donald Trump dreht weiter an der Eskalationsschraube. Für die Handelspartner in Deutschland und der Welt ist das ärgerlich genug - doch in den USA kann es nur Verlierer geben.

US-Präsident Donald Trump schreitet auf seinem umfassenden handelspolitischen Kriegspfad fort. Nach den Maßnahmen gegen China und den Drohungen in Richtung der Europäischen Union (EU) hat er in den vergangenen Tagen sein Augenmerk auf Mexiko und Indien gerichtet. In Mexiko sollen Zölle erhoben werden, wenn die Regierung nicht mehr gegen Wanderungsbewegungen unternimmt. Indien sollen Zollvergünstigungen im Handel mit den USA gestrichen werden.

Gleichzeitig umgarnt Trump die japanische Regierung und britische Akteure, allen voran prominente Brexiteers. Er und seine Berater vermitteln den Eindruck, Großbritannien stünde nach dem Austritt aus der EU und dem - offenbar unmittelbar angeschlossenen - Freihandelsvertrag zwischen Großbritannien und den USA viel besser da.

Laut eigener Aussage geht es dem US-Präsidenten um Fairness im Außenhandel. Immer wieder beklagt er sich darüber, wie unfair andere Länder die USA ausnähmen. Belege für diese vorwurfsvoll vorgetragenen Anschuldigungen bleiben bislang aus. Dies gilt zumindest mit Blick auf die EU, Mexiko und Indien. Verletzungen geistiger Eigentumsrechte durch chinesische Unternehmen sowie Subventionen für staatseigene chinesische Betriebe sind tatsächlich zu beobachten und stellen ein großes Ärgernis - nicht nur für die USA - dar.

Einige Beobachter unterstellen der gegenwärtigen US-Regierung, durch Androhungen scharfer Maßnahmen die Handelspartner (oder besser Kontrahenten) zu Zugeständnissen in Richtung mehr Freihandel zwingen zu wollen. Das Muster wäre das Folgende: Zunächst droht man hohe Zollbarrieren an, um die Drohung dann zurückzuziehen, wenn die Gegenseite wie gewünscht reagiert. Dann wäre sowohl den amerikanischen Konsumenten mit niedrigeren Preisen als auch den US-Produzenten mit günstigem Marktzugang anderswo geholfen. Auch das Ausland hätte Vorteile. Das klingt doch gut.Schaut man genauer hin, so erkennt man, dass es wohl nur am Rande um die US-Unternehmen und Bürger geht. Das Muster sieht eher so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...