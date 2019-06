AEVIS VICTORIA SA: Fünfmal mehr ausstehende Aktien nach dem Aktiensplit EQS Group-Ad-hoc: AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Sonstiges AEVIS VICTORIA SA: Fünfmal mehr ausstehende Aktien nach dem Aktiensplit 07.06.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung Freiburg, 7. Juni 2019 AEVIS VICTORIA SA - Fünfmal mehr ausstehende Aktien nach dem Aktiensplit Die am 1. Juli 2019 zu zahlenden ordentlichen und ausserordentlichen Ausschüttungen betragen CHF 1.10 pro Aktie (ex-Datum 29. Mai 2019, vor dem Split) und CHF 0.76 pro Aktie (ex-Datum 26. Juni 2019, nach dem Split). Die Generalversammlung der AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) hat am 27. Mai 2019 dem Split einer bisherigen Aktie in fünf neue Aktien zugestimmt. Heute findet die Umstellung an der SIX Swiss Exchange statt, wobei sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Aktien auf neu 78'591'035 mit einem Nominalwert von CHF 1 pro Aktie erhöht. Die neue Valoren-Nummer ist 47 863 410 und die neue ISIN-Nummer CH0478634105. Ziel des Aktiensplits ist es, die Liquidität und Attraktivität der Aktie für Privatanleger zu erhöhen. Am 1. Juli 2019 zahlt AEVIS eine Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 1.10 pro Aktie für am 29. Mai 2019 gehaltene Aktien (ex-Datum vor dem Split) sowie eine Sonderausschüttung aus Kapitaleinlagereserven von CHF 0.76 pro Aktie für am 26. Juni 2019 gehaltene Aktien (ex-Datum nach dem Split). Beide Ausschüttungen sind für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei. Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network (100%), der zweitgrössten Privatklinikgruppe der Schweiz; aus Victoria-Jungfrau Collection AG (100%), einer Hotelkette mit vier Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (19%), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com Ende der Ad-hoc-Mitteilung 820881 07.06.2019 CET/CEST ISIN CH0012488190 AXC0030 2019-06-07/07:01