FRANKFURT (Dow Jones)--Friedrich Merz rechnet mit einem Ende der großen Koalition noch in diesem Jahr. "Die große Koalition hält nicht über den Jahreswechsel 2019/2020 hinaus", sagte der frühere CDU/CSU-Fraktionschef dem Handelsblatt. "Im technischen Sinne ist diese Regierung handlungsfähig. Aber es kommen keine neuen Ideen und auch keine großen gesellschaftspolitischen Anstöße mehr", sagte Merz. Jetzt müsse eine Agenda 2030 diskutiert werden, ein Programm für die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Umwelt.

Merz befindet sich damit in Übereinstimmung mit den CDU-Vizes und Ministerpräsidenten Armin Laschet und Volker Bouffier. Laschet sprach von einem Ende bis Weihnachten. Bouffier sieht die Überlebenschancen bei 50:50.

Als Hauptkonkurrent für die kommende Bundestagswahl macht Merz die Grünen aus. "Bis auf weiteres sind die Grünen für die Union jedenfalls Wettbewerber Nummer eins", sagte er. Er wirft der Partei "Umweltpopulismus" vor. "Die Grünen schwimmen auf einer Welle von Sympathie, weil sie eine schöne neue Welt versprechen und auf komplexe Fragen zu einfache Antworten geben", sagte er. Um die Öko-Partei in Schach zu halten, will Merz sie mit der Frage konfrontieren, wie und wovon unsere Kinder und Enkelkinder denn in 20 oder 30 Jahren eigentlich leben sollen. "Heute wird rund ein Viertel unseres Wohlstands mit Industriearbeitsplätzen erwirtschaftet."

June 07, 2019

