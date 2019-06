The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.06.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.06.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000BLB7T33 BAY.LDSBK.IS. 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB7UB2 BAY.LDSBK. TILG-ANL 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0UKZ6 DEKA NK FESTZINS 19/22 BD00 BON NOK N

CA XFRA DE000HLB31Y0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06D/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32K7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB32R2 LB.HESS.THR.CARRARA06A/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000MHB61E7 MUENCH.HYP.BK.IS.19/26 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013425162 BQUE F.C.MTL 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013425170 ARKEMA S.A. 19/UND.FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA NZGOVDT429C7 NEW ZEALD 2029 BD00 BON NZD N

CA XFRA US04010LAX10 ARES CAP. 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US404119BX69 HCA 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US501797AR52 L BRANDS 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US701094AM61 PARKER-HANN 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US701094AN45 PARKER-HANN 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US701094AP92 PARKER-HANN 19/49 BD01 BON USD N

CA XFRA USU82764AQ15 SIRIXM RADIO 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU9226VAC10 VISTRA OP.C. 19/24 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU9226VAD92 VISTRA OP.C. 19/29 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS2004880832 MIZUHO F.G. 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2009011771 CAP.ONE FINL 19/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2010331101 JDCM 19/39 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS2010331440 CAP.ONE FINL 19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS2010445026 BMW FIN. 19/22 MTN BD02 BON EUR N