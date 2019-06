FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RIK XFRA US74934Q1085 RCI HOSPITAL.HLDGS DL-,01 0.027 EUR

BCPN XFRA PTBCP0AM0015 BCO COM. PORT.NOM. O.N. 0.002 EUR

UMB XFRA US9027881088 UMB FINL CORP. DL 1 0.267 EUR

CO2A XFRA US1492051065 CATO CORP. A DL-,0333 0.294 EUR

LD1A XFRA US5057431042 LADDER CAP.CORP.A DL-,001 0.303 EUR

A58 XFRA US0367521038 ANTHEM INC. DL-,01 0.712 EUR

2II XFRA US45073V1089 ITT INC. DL 1 0.131 EUR

0JR XFRA BMG5005R1079 JAMES RI.GR.HLDGS DL-0002 0.267 EUR

E05 XFRA US27616P1030 EASTERLY GOV.PPTYS DL-,01 0.231 EUR

35BN XFRA CA61763R2081 MORIEN RES CORP. 0.002 EUR

9NR XFRA NO0010331838 NORWAY ROYAL SALMON NK 1 0.429 EUR

BCZ XFRA CA87971M1032 TELUS CORP. 0.373 EUR