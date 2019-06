FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.06.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

TOTA XFRA US89151E1091 TOTAL S.A. SPONS. ADR 1

XFRA CH0012488190 AEVIS VICTORIA NA SF 5

9PR XFRA AU000000MRP0 MACPHERSONS RESOURCES LTD

XFRA CA0783145075 BELLATRIX EXPLORATION LTD

A8X XFRA FI0009000400 FISKARS OY A