FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.06.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.06.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.06.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.06.2019.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
0EA XBUL BG1100040101 ELANA AGROCREDIT AD-SOFIA 0.058 BGN
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