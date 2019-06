Die im direct market der Wiener Börse gelistete VST Building Technologies AG hat von der BaFin das OK für ihr Emission-Prospekt für die 7,00%-Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren erhalten. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich sowie das Umtauschangebot für Inhaber der VST-Anleihe 2013/2019 beginnt am 11. Juni 2019 (00.00 Uhr MESZ) und endet am 25. Juni 2019 (14.00 Uhr MESZ). Die 7,00%-VST-Anleihe 2019/2024 ( ISIN DE000A2R1SR7 ) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro und eine Laufzeit vom 28. Juni 2019 bis 27. Juni 2024 (Rückzahlung am 28. Juni 2024). Die erste Zinszahlung ist für 28. Dezember 2019 geplant und erfolgt bis Laufzeitende halbjährlich, jeweils am 28. Juni und 28. Dezember eines ...

