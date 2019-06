Die serienerprobte Sicherheits-Softwareplattform Motionwise (Eigenschreibweise: MotionWise) von TTTech Auto kann die Entwicklungsphase verkürzen - ein entscheidender Faktor, um schnell auf Markttrends reagieren zu können. Zudem unterstützt Motionwise unter anderem auch die Weiterverwendung von bereits validierten Software-Funktionen, wodurch bereits getätigte Investitionen bewahrt werden.

Zwei Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit bestätigen, dass der Trend unaufhaltsam Richtung autonome Fahrzeuge geht. Erstens wurde das NCAP-Testverfahren nun so verändert, dass auch Fahrerassistenztechnologien, die Unfälle verhindern und somit die Sicherheit erhöhen, in der Bewertung berücksichtigt werden. Zweitens hat die Europäische Kommission vor Kurzem ein lang diskutiertes Gesetz verabschiedet, das neun verpflichtende Fahrerassistenzsysteme ab 2024 für alle neuen Autos vorschreibt. Da mit hoher Wahrscheinlichkeit auch andere Regionen diesem Beispiel folgen werden, wird diese neue EU-Regelung eine Welle von Neuentwicklungen im Bereich hochintegrierter Fahrerassistenzsysteme (auch Level 2+-Systeme genannt) mit sich bringen. Um mit diesen rasanten Entwicklungen Schritt halten zu können, braucht es ausgereifte Lösungen, die bestehende Software integrieren können und gleichzeitig auch zukunftssicher sind.

Diese Entwicklungen werden vor allem den Trend zu hochintegrierten Domänensteuergeräten für Fahrassistenzsysteme noch weiter verstärken, da viele Funktionen zur Verfügung gestellt werden müssen. Integration und Skalierung werden essenziell, um von Kunden nachgefragte Funktionen mit vertretbaren Systemkosten liefern zu können. Daraus ergibt sich eine Systemkomplexität, die weit über jener von heute am Markt befindlichen Systemen liegt. Diese Systeme müssen künftig komplexe Bildverarbeitung, Objektklassifizierung mit Machine-Learning-Verfahren, Sensorfusion, Trajektorienplanung und Aktuatorensteuerungen abdecken können.

Um diese Anforderungen erfüllen zu können, müssen Systeme entwickelt werden, die aus mehreren SoCs (System-on-Chip) bestehen und mit hohen Datenraten kommunizieren. Heterogene Architekturen werden verwendet, um Machine Learning mit neuronalen Netzwerken, Hochleistungs-Computing und Sicherheitsverarbeitung zu realisieren. Die rasante Innovationsgeschwindigkeit macht es notwendig, Hardwareplattformen rasch mit Weiterentwicklungen upgraden zu können. Gleichzeitig werden große Summen in den Bereich Entwicklung und Validierung von Software für Fahrassistenzfunktionen investiert. Der Aspekt der Validierung ist sehr wichtig, da er einer der größten Kostentreiber ist. Daher ist die Wiederverwendung von validierten Funktionsblöcken in verschiedenen Skalierungen der Fahrzeugarchitektur notwendig, wenn ein Upgrade auf eine andere Hardware-Plattform vorgenommen wird. Welche Herausforderungen beim Prozess der Entwicklung von hochintegrierten ADAS/AD-Plattformsteuergeräten sind dabei am größten?

Herausforderung: Sicherheit und Flexibilität

Die Interaktion von mehreren sicherheitsrelevanten Funktionen verschiedener ASILs, die sich über mehrere CPUs, verschiedene vernetzte SoCs und HW-Beschleuniger erstrecken, ist eine sehr herausfordernde Aufgabe. Das betrifft nicht nur die funktionalen Eigenschaften, sondern muss im Falle eines Software- oder Hardwarefehlers auch End-to-End-Echtzeitanforderungen, ...

