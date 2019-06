Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Strabag -1,98% auf 29,7, davor 8 Tage im Plus (8,8% Zuwachs von 27,85 auf 30,3), Nippon Express -1,26% auf 46,175, davor 7 Tage im Plus (3,65% Zuwachs von 45,12 auf 46,77), Rocket Internet -0,98% auf 24,34, davor 6 Tage im Plus (10,32% Zuwachs von 22,28 auf 24,58), Bawag -0,51% auf 39,2, davor 5 Tage im Plus (5,07% Zuwachs von 37,5 auf 39,4), Vonovia SE -4,67% auf 45,49, davor 4 Tage im Plus (3,09% Zuwachs von 46,29 auf 47,72), World Wrestling Entertainment -0,27% auf 73,48, davor 4 Tage im Plus (1,63% Zuwachs von 72,5 auf 73,68), TLG Immobilien -1,12% auf 26,45, davor 4 Tage im Plus (2,29% Zuwachs von 26,15 auf 26,75), Gold -0,05% auf 1336,08, davor 4 Tage im Plus (4,35% Zuwachs von 1280,96 auf 1336,71), World Bank 0.0 Dec25 EUR Str. -0,19% auf 60,258, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...