FRANKFURT (Dow Jones)--Die Schweizer Bank UBS treibt ihr Wealth-Management-Geschäft in Japan mit einem Partner voran. Wie das Kreditinstitut mitteilte, gründet es mit der Sumitomo Mitsui Trust Holdings ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem die UBS 51 Prozent halten wird. Sie wird ihr gesamtes Wealth Management Geschäft in Japan in das Joint Venture einbringen.

Das neue Unternehmen werde Beratungs- und Dienstleistungen anbieten, die UBS und Sumitomo allein nicht abdecken können, heißt es in der Mitteilung der UBS. Beispielsweise werden die wohlhabenden UBS-Kunden Zugriff auf die Immobilien- und Asset-Management-Dienstleistungen der japanischen Bank haben. Sumitomo Mitsui Trust verfüge zudem über einen der größten Stämme von Kunden der Kategorien "High Net Worth" (HNW) and "Ultra High Net Worth (UHNW) in Japan.

June 07, 2019 02:03 ET (06:03 GMT)

