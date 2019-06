Aus den USA wurden doppelt so viele KI-Patente im vergangenen Jahr beim Deutschen und beim Europäischen Patentamt angemeldet wie von einheimischen Firmen.

Deutsche Unternehmen und Software-Entwickler spielen bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Fahrzeugtechnik und in Erkennungssystemen eine führende Rolle. Insgesamt dominieren bei den Patentanmeldungen von KI-Software jedoch die USA, wie aus einer Auswertung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) in München hervorgeht.

Aus den USA wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...