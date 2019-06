Die britische Investmentbank Barclays hat Rio Tinto von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 4150 auf 4000 Pence gesenkt. Der Aktienkurs sei auf Zehnjahreshoch, die Eisenerzpreise seien auf Fünfjahreshoch und die Erwartungen für 2020 entsprächen nun eher der Realität, schrieb Analyst Amos Fletcher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei ausgereizt. Hinzu kämen höhere Investitionen und Risiken für den Bergbaukonzern in der Mongolei, weshalb das Kursziel sinke. Fletcher zieht das Papier von Konkurrent BHP vor./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 14:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / 15:45 / GMT

