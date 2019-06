Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Viele Beobachter hatten keine großen Erwartungen an die Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) in dieser Woche, aber wie David Zahn, Head of European Fixed Income bei Franklin Templeton, erklärt, haben die auf dem Treffen getroffenen Entscheidungen einige faszinierende Auswirkungen und zeigen, wie groß die Entschlossenheit der Bank ist, ihr Inflationsziel zu erreichen. ...

