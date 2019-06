Wien (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) veränderte auf der gestrigen Zinssitzung die offizielle Wortwahl zur Erwartungslenkung (forward guidance) in Bezug auf die Leitzinsen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Zudem seien Details zu der neuen Serie von längerfristigen Refinanzierungsgeschäften beschlossen worden (TLTRO-III). Die Kernpunkte der offiziellen Kommunikation: Die Leitzinsen würden unverändert bleiben (Einlagesatz bei -0,4%, Hauptrefinanzierungssatz bei 0,0%, Spitzenrefinanzierungssatz bei 0,25%) und sollten noch zumindest bis über die erste Jahreshälfte 2020 (zuvor Jahresende 2019) auf dem aktuellen Niveau gehalten werden; der Zinssatz für die anstehenden längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte (TLTRO-III) entspreche dem über die Laufzeit geltenden Hauptrefinanzierungssatz plus 10 Basispunkte. Für Banken, die das anrechenbare Kreditvolumen über eine gewisse Benchmark hinaus steigern würden, entspreche der Zinssatz dem über die Laufzeit geltenden Einlagesatz plus 10 Basispunkte. ...

