Die Gemeinschaftswährung hat einen Teil ihrer Wochengewinne abgegeben und so notiert der EUR/USD am Tagestief von 1,1265/60. EUR/USD schaut auf Daten Nach dem Test des neuen 2-Monatshoch über 1,1300, kam es für das Paar zu einer Abwärtskorrektur, wodurch der Handel am Freitag um 1,1260 stattfindet. In dieser Woche war vor allem die USD Schwäche der ...

