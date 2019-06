Die Hoffnung auf eine Zinssenkung in den USA hat dem deutschen Aktienmarkt am Freitag zu Kursgewinnen verholfen. Der Dax legte in den ersten Minuten 0,5 Prozent zu auf 12.011 Zähler. Ihr Augenmerk legen Investoren auf den US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

