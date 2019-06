Die Branche steht vor einem Umbruch. Einige Top-Manager sprechen sogar von der Neuerfindung des Automobils. Drei Großprojekte sind die Treiber: Die Transformation zur Elektromobilität, die Vernetzung moderner Fahrzeuge im Internet of Things (IoT) sowie das automatisierte Fahren. Jedes dieser Projekte wird von tiefgreifenden Umbrüchen begleitet; eine komplette Neuordnung der Wertschöpfungsketten steht an.

Neuordnung ist in diesen unruhigen Zeiten ein Leitmotiv. Zur Umsetzung der Großprojekte bedarf es technischer Neuordnung, ein Blick auf E/E-Architekturen verdeutlicht es: Über 120 hoch spezialisierte Steuergeräte (ECUs) sind in Oberklassefahrzeugen dezentral verbaut. Der Umfang an Software schwillt unaufhörlich an. Über 100 Millionen Lines of Code sind es bereits - hundert Mal mehr als im Space Shuttle und über viermal so viel wie in einer Boeing 787. Und das ist erst der Anfang.

Vehicle Computer als zentrale Knotenpunkte

Mit den hochkomplexen dezentralisierten Architekturen stößt das automatisierte Fahren ebenso wie die IoT-Vernetzung mit Cloud-Anbindung und umfassendem Schutz vor Cyberkriminellen an Grenzen. Klarere, möglichst zentralisierte Strukturen sind gefragt. Zugleich muss die Rechenleistung zunehmen, denn während klassische ECU-Software einen Umfang von etwa 8 MByte hat, werden es schon bald mehr als 80 GByte sein - ein Anstieg um den Faktor 10.000. Die Sensorik autonomer Fahrzeuge sammelt stündlich Daten im hohen zweistelligen Terabyte-Bereich, aus denen es relevante Informationen zu filtern gilt.

Die Zahlen verdeutlichen: Ein "Weiter wie bisher" kann es nicht geben. Es bedarf neuer, zentralisierter E/E-Architekturen. Darin wird es mit dem Vehicle Computer (VC) eine neue Schlüsselkomponente geben: Neue, zentrale Knotenpunkte mit enormem Potenzial. Um dieses Potenzial auszuschöpfen, begleitet ein neuer Standard die Einführung: Autosar Adaptive. Bei beiden Neuerungen lohnt genaues Hinsehen, denn sie werden die Steuergeräteentwicklung und die Wertschöpfung in diesem Bereich völlig verändern.

Exkurs: Der Status Quo

Steuergeräte auf Basis von Mikrocontrollern (µCs, MCUs) führen dezidierte Funktionen im Fahrzeug aus. Die Softwareentwicklung folgt standardisierten Entwicklungsprozessen, also dem V-Modell. OEMs legen die Funktionen, Allokation und Anbindungen der Steuergeräte im Fahrzeug fest, leiten ein ECU-spezifisches Softwaredesign daraus ab und überlassen die Umsetzung den Tier-1s. Diese nutzen Steuergeräteplattformen, die sie in Entwicklungsprojekten den Spezifikationen einzelner OEM anpassen. So entwickeln die Tier-1s die komplette Hard- und Software für MCU-basierte ECUs. ETAS steuert in diesem Prozess das Betriebssystem RTA-OS, die Basissoftware RTA-BSW und die Laufzeitumgebung RTA-RTE bei. Andere Fachbereiche entwickeln die jeweils domänenspezifische Anwendungssoftware.

Rasanter Umbruch mit Vehicle Computer und Autosar Adaptive

Dieser etablierte Ablauf ändert sich mit Einführung der Vehicle Computer rasant - und grundlegend. VCs kommen zwar zusätzlich zu Deeply-Embedded-ECUs auf µC-Basis zum Einsatz, doch sie ändern die Basis: MCU- und SoC-Hardwarearchitekturen mit mehreren Kernen in der CPU sowie Coprozessoren halten Einzug. Anders als klassische ECUs, die in klar determinierten Zyklen Regelungsalgorithmen ...

