Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet mit Gewinnen in die Freitagssitzung. Positive Vorgaben aus den USA und aus Japan sorgen für eine gute Stimmung sorgen, heisst es am Markt. Vor der Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr und dem langen Pfingstwochenende, an dem am Montag die Börse geschlossen bleibt, rechnen Händler nicht mit grösseren Umsätzen.

