Riga, Lettland (ots/PRNewswire) - Tilti Multilingual (https://www.tilti.com/) blickt auf eine Erfolgsgeschichte zurück: Nach der Gründung Ende der 1990er Jahre hat sich der Übersetzungsdienstleister zu einem internationalen Unternehmen mit mehreren Standorten weltweit ausgebaut. Durch die Digitalisierung der Übersetzungsprozesse kann Tilti Multilingual dem wachsenden Bedarf nach Fachübersetzungen erfolgreich entsprechen.



Eine rasche Auftragsabwicklung spielt in der globalisierten Welt eine große Rolle - daher setzten die Gründer der Firma schon früh auf die Automatisierung interner Abläufe und verschlüsselte Datenübertragung über das Internet. Die Projektmanagement-Software für Übersetzungsaufträge Agora wurde eigens für Tilti Multilingual entwickelt und auf die optimale Bearbeitung von Übersetzungsaufträgen abgestimmt. Zudem können mit Agora auf sicherem Wege auch Dokumente von und an die Kunden übermittelt werden.



Dank eines weltweiten Netzwerks von über 3.000 erfahrenen Fachübersetzern kann ein Portfolio von mehr als 50 Sprachen angeboten und unterschiedliche Kompetenzbereiche wie technische, juristische oder medizinische Übersetzungen abgedeckt werden. Alle Übersetzungsdienstleistungen orientieren sich an den Richtlinien der Qualitätsstandards ISO 9001 und ISO 17100.



"Den Kunden eine schnelle und hochqualitative Fachübersetzung anzubieten steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste. Wir investieren viel in die Weiterentwicklung und Sicherheit unserer IT-Systeme. Langfristig hat sich dies für die Zufriedenheit der Kunden und für das Wachstum des Unternehmens als die richtige Entscheidung herausgestellt", so Johann Urga, einer der Geschäftsführer der Firma.



Über Tilti Multilingual



Übersetzungsbüro Tilti Multilingual bietet ein breites Angebotsspektrum, das Übersetzungen, Softwarelokalisierung sowie Simultan- und Konsekutivdolmetschen umfasst. Dabei werden viele verschiedene Fachbereiche und mehr als 50 Sprachen abgedeckt. Durch langjährige Erfahrung und ein technisch versiertes Team kann eine breite Palette an Dateiformaten bearbeitet werden. Industriekunden können dadurch große und komplexe Lokalisierungsprojekte problemlos über einen Partner abwickeln.



