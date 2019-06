London (www.anleihencheck.de) - Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager im Anleiheteam bei M&G, kommentiert die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank vom 6. Mai.EZB-Präsident Mario Draghi habe am Donnerstag nicht seine sprichwörtliche große Bazooka gezückt, sondern sich auf ein kleineres Kaliber beschränkt. Zugegeben, die Aussicht auf Zinserhöhungen in der Eurozone sei weiter nach hinten verschoben worden, womit Zinsen in der Eurozone bis mindestens Mitte 2020 auf dem gegenwärtigen ultra-niedrigen Niveau verharren würden. Aber, um ehrlich zu sein, diese Ankündigung sei wenig überraschend gekommen. Der Kollaps der Rendite auf deutsche Staatsanleihen in den vergangenen Wochen habe ja signalisiert, dass sich die Märkte nicht um mögliche Zinserhöhungen sorgen würden, sondern ganz im Gegenteil eine weitere Zinssenkung als wahrscheinlicher erachten würden. ...

