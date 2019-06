Das Ende der Großen Koalition naht - und nach Neuwahlen wird es wohl ein neues Bündnis geben: Schwarz-Grün. Kann die Verbindung von Ökonomie und Ökologie für den wirtschaftspolitischen Schub sorgen, den das Land so dringend benötigt?

Sabine Herold war begeistert. Einen solch furiosen Auftritt der Regierungschefin hatte die bayrische Unternehmerin schon lange nicht mehr gesehen. Diese Entschlossenheit! Und diese Kraft! Die Frau, der sie da diese Woche beim Tag der Deutschen Industrie zuhörte, hatte fast alles, was sie sich von einer Politikerin wünscht.

Es war nicht Angela Merkel, die Herold hinriss. Sondern die estnische Staatspräsidentin Kersti Kaljulaid, Ehrengast beim jährlichen Berliner Stelldichein der deutschen Wirtschaftselite. Vom Auftritt der Bundeskanzlerin blieb bei der Chefin des Klebstoffspezialisten Delo dagegen nichts hängen.

Die große Koalition hat den Großteil ihres Kredits bei der Wirtschaft verspielt. Und das ganz buchstäblich: Unternehmerinnen, Dax-Chefs und Managern fehlt der Glaube, das letzte Kabinett Merkel könne dem Land noch so etwas geben wie Aufbruch, Inspiration, Dynamik. "Wir erleben das mutlose Abarbeiten kleinteiliger Politikfelder", wettert Dieter Kempf, der sonst so zurückhaltende Chef des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI). Und Siemens-Chef Joe Kaeser, stets um Überparteilichkeit bemüht, spricht der SPD neuerdings sogar die Berechtigung zum Regieren ab.

Der plötzliche Rücktritt von SPD-Parteichefin Andrea Nahles wird nicht mehr als Alarmzeichen wahrgenommen, sondern nur noch als Anfang vom herbeigesehnten Ende: Man wartet förmlich darauf, dass die frustrierten 15-Prozent-Sozialdemokraten die ungeliebte Koalition aufkündigen. Ein Szenario bei der SPD selbst geht so: Im Oktober oder November beendet ein Sonderparteitag die Koalition, ein paar Wochen später verliert die Kanzlerin das Vertrauen der Parlamentsmehrheit, im Januar oder Februar wird neu gewählt. Dazu passt, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) orakelt, vielleicht gehe es nur noch "bis zum Herbst". Und "bis Weihnachten - das kann keiner sagen". Die GroKo regiert noch ein bisschen. Aber politisch ist sie tot.Und? Ein Ende von Schwarz-Rot würde sie "nicht bedauern", sagt Herold: "So, wie es zuletzt lief, kann es nicht bleiben." Sie erwarte von einer Regierung, dass sie "das Heft des Handelns in die Hand nimmt". Das Land brauche "Mut zu klaren Entscheidungen". So wie sie denken viele Unternehmer. Und Politiker. Auch im Regierungsviertel läuft das Nachdenken über das, was nach der GroKo kommt. Und die Antwort lautet: Schwarz-Grün.

Die GroKo ist tot. Es lebe die GrüKo!?

CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn besitzt ein feines Gespür für die Verschiebung von Machtpolen. In dieser Woche tauchte er beim Sommerempfang der Grünen-Fraktion auf. Später stieß Parteikollegin und Agrarministerin Julia Klöckner in der angesagten "Alten Turnhalle" in Berlin-Friedrichshain zu den Feiernden.

Ein erfahrener und in der Union hoch geachteter Parteivize sprach es dann deutlich aus. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU), der bereits in der zweiten Wahlperiode mit den Grünen regiert, sieht die SPD nicht mehr als Gegenüber auf Augenhöhe. Er erwartet, dass "die Auseinandersetzung um die politische Führung und die Gestaltung" zwischen der Union und den Grünen geführt werde müsse.

Was also wäre Schwarz-Grün im Bund? Ein Projekt, das Ökologie und Ökonomie versöhnen, Bürgerlich-Konservative und Links-Progressive vermählen kann? Ein Neustart für die erfolgssedierte Republik Deutschland? Oder doch eine Dauerkonfliktkoalition? Derzeit sieht es ganz danach aus, als gebe es mehr gemeinsame ...

