Der Betreiber von Skiresorts Vail Resorts Inc. (ISIN: US91879Q1094, NYSE: MTN) wird den Aktionären eine Dividende in Höhe von 1,76 US-Dollar auszahlen, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Die Auszahlung erfolgt am 11. Juli 2019 (Record date: 26. Juni 2019). Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 7,04 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 218,11 US-Dollar (Stand: 6. Juni ...

