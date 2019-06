Eschborn (ots) - 7 Fahrzeugmodelle, 7 Standorte: Die Hertz Autovermietung setzt mit der "Kollektion 7 - Made in Germany" neue Maßstäbe im Luxussegment der Autovermietung. Ab sofort können Hertz-Kunden 7 verschiedene Premiumfahrzeuge der deutschen Traditionsmarken BMW, Mercedes Benz und Porsche am Flughafen Frankfurt anmieten. Die Premiumflotte wird künftig an insgesamt 7 Standorten in Deutschland bereitstehen; noch in diesem Jahr folgen Düsseldorf und München.



"Mit der Einführung unserer Luxusedition bedienen wir die Nachfrage unserer Kunden nach außergewöhnlichem Fahrspaß, exklusivem Service und stilvollem Freizeiterlebnis", sagt Alida Scholtz, Geschäftsführerin der Hertz Autovermietung in Deutschland. "In aller Welt sind Produkte und Dienstleistungen unter dem Siegel 'Made in Germany' erfolgreich und werden geprägt durch die herausragende Qualität des deutschen Ingenieurwesens. Durch die neue Kollektion deutscher Premiummarken können wir genau diesen Standard in unseren Produkten verkörpern."



Mit der neuen Länderkollektion spricht Hertz Geschäftsreisende und Touristen aus dem In- und Ausland an, die in einem der deutschen Modelle der Luxusklasse das Geburtsland des Autos stilecht erleben wollen. Nach der erfolgreichen Einführung der "British Collection" in Großbritannien und der "Selezione Italia" in Italien setzt auch Hertz Deutschland auf seine eigene High-End-Flotte.



Zur Kollektion 7 gehören die Luxusmodelle BMW M850i Cabriolet, BMW Z4, Mercedes-AMG GT und Mercedes-AMG GT 63 4-Türer Coupé, Porsche Panamera E-Hybrid, Porsche Macan S und Porsche 718 Boxster. Hertz-Kunden können die hochwertigen Fahrzeuge der Kollektion 7 mit Marken- und Modellgarantie direkt über www.hertz.de/ buchen.



