Eine Woche ist vergangen, seitdem der nächste Sell-off die Wirecard-Aktie noch einmal an die 130er-Marke gedrückt hat. Eine Woche, in der die Papiere...ja, was eigentlich? Immerhin, die Rückeroberung der 200-Tage-Linie ist geglückt, aber darüber hinaus blieben neue Impulse (bislang) Mangelware. Dabei ist das Potenzial durchaus vorhanden, allerdings sind dafür einige Hürden aus dem Weg zu räumen! ...

Den vollständigen Artikel lesen ...