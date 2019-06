Zürich - Die B2B-Mailing-Kampagne «Return to sender, address unknown» von localsearch (Swisscom Directories AG) gewinnt beim SDV Award 2019 in der Kategorie «Mailing B2B» Silber. Bei den SDV Awards 2019 des Schweizerischen Dialogmarketing Verbandes hat die localsearch-Kampagne «Return to sender, address unknown» in der Kategorie «Mailing B2B» den Silber Award gewonnen.

