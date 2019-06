Die Aktie von Evotec gehört im 52-Wochenvergleich noch immer zu den Top 5 im MDAX. Unangefochtene Nummer 1 ist die Aktie von Dialog Semiconductor mit einem Plus von 85,4 Prozent. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Carl Zeiss Meditec und Sartorius mit plus 41,9 Prozent respektive plus 38,8 Prozent. Knapp dahinter rangiert auf Platz 4 die Hamburger Biotechgesellschaft Evotec. Die Aktie konnte 36,6 Prozent zulegen.

