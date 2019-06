Die Privatbank Berenberg hat Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Im Chemiesektor werde es für Anleger in den nächsten vier Monaten schwierig, vor allem bei den ultrazyklischen Werten, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. China stehe für 40 Prozent der weltweiten Nachfrage nach Chemikalien. Dass sich die chinesischen Konjunkturindikatoren kurzfristig nicht besserten, zeige sich in den trüberen Aussichten der meisten auch von der Nachfrage in China abhängigen Zykliker wie Covestro und Wacker Chemie./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 15:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2019-06-07/11:21

ISIN: DE000WCH8881