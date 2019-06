Unterföhring (ots) - - Am Sonntag überträgt Sky alle neun Spiele des 34. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv, wahlweise in der Sky Konferenz und als Einzelspiele



- Katharina Kleinfeldt und Sky Experte Martin Schwalb melden sich ab 14.00 Uhr aus dem Studio und führen ab 15.00 Uhr durch die Sky Konferenz



- Heiner Brand, Karsten Petrzika und Jens Westen berichten vom Auftritt der SG Flensburg-Handewitt beim Bergischen HC, Stefan Kretzschmar, Markus Götz und Dennis Baier melden sich aus Kiel



- Der Dino am Abgrund: Der VfL Gummersbach kämpft im direkten Duell mit der SG BBM Bietigheim gegen den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga



- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Spielen live dabei sein



Am Sonntag ist Tag der Entscheidungen in der DKB Handball-Bundesliga: Wer wird Meister? Wer steigt ab? Welche Vereine vertreten den deutschen Handball in der kommenden Saison in den internationalen Wettbewerben? Alle Antworten gibt es am letzten Spieltag nur bei Sky.



Sky überträgt am Sonntag ab 14.00 Uhr alle neun Partien des 34. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv, wahlweise in der großen Sky Konferenz und als Einzelspiele. Am Tag der Entscheidungen meldet sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt aus dem Hauptstudio des Sky Sendezentrums. An ihrer Seite wird Sky Experte Martin Schwalb im Einsatz sein. Neben Vorberichten und der Analyse der Partien des Nachmittags werden die beiden durch die neun Spiele umfassende Konferenz führen.



Flensburg gegen Kiel - das Fernduell um die Deutsche Meisterschaft



Auch in den Hallen ist Sky vertreten: Sky Experte Stefan Kretzschmar, Kommentator Markus Götz und Moderator Dennis Baier melden sich aus der Sparkassen-Arena, wo der THW Kiel seine Pflicht erfüllen und gegen den TSV Hannover-Burgdorf gewinnen muss. Nur dann könnte der Rekordmeister im Falle eines Ausrutschers des Rivalen aus Flensburg doch noch die Meisterschaft feiern.



Der Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt muss parallel beim Bergischen HC antreten. Bereits mit einem Punkt würden die Flensburger die Titelverteidigung perfekt machen und zum dritten Mal Deutscher Meister werden. Die Gastgeber vom Bergischen HC benötigen ihrerseits einen Sieg, um die Chance zu wahren, als Aufsteiger in den EHF-Cup einzuziehen. Voraussetzung dafür wäre eine Niederlage der MT Melsungen gegen Lemgo oder ein Punktverlust der Füchse Berlin gegen Wetzlar. Sky Experte Heiner Brand, Kommentator Karsten Petrzika und Moderator Jens Westen melden sich vom Duell im ISS Dome in Düsseldorf.



Steigt der VfL Gummersbach nach 53 Jahren Bundesliga ab?



Im Tabellenkeller könnte die Ausgangslage spannender und dramatischer kaum sein. Die SG BBM Bietigheim muss im direkten Duell um den Klassenerhalt in eigener Halle den VfL Gummersbach bezwingen, um den Abstieg zu verhindern. Der ehemalige Rekordmeister und das einzige Gründungsmitglied der Handball-Bundesliga, das in allen 53 Spielzeiten im Oberhaus spielte, droht bei einer Niederlage der erste Abstieg der Vereinsgeschichte. Um diesen sicher zu verhindern, brauchen auch die Gummersbacher einen Sieg.



Sollte die Partie in Bietigheim Unentschieden enden, könnten die Eulen Ludwigshafen der lachende Dritte sein und doch noch den für unmöglich gehaltenen Klassenerhalt feiern, sofern sie ihr Heimspiel gegen Minden gewinnen.



Highlights der DKB Handball-Bundesliga auch im Free-TV auf Sky Sport News HD



Highlights des letzten Spiele sind auf Sky Sport News HD auch im Free-TV verfügbar. Der 24-Stunden-Sportnachtrichtensender berichtet darüber hinaus von Meisterfeierlichkeiten in Flensburg oder Kiel. Sollte sich der Titelverteidiger aus Flensburg den Titel in der Fremde sichern, begleitet Sky Moderator Jens Westen die Mannschaft bereits auf der Rückreise im Meisterflieger.



Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars live dabei sein



Die Handball-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch unterwegs.



Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Handballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei allen Übertragungen der DKB Handball-Bundesliga live dabei sein. Über den flexiblen Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.



Darüber sind die Live-Übertragungen auch in allen Sky Sportsbars verfügbar.



Der 34. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga am Sonntag live bei Sky:



14.00 Uhr: Die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1 HD



14.00 Uhr: Bergischer HC - SG Flensburg-Handewitt live auf Sky Sport 2 HD



14.00 Uhr: THW Kiel - TSV Hannover-Burgdorf live auf Sky Sport 3 HD



14.00 Uhr: SG BBM Bietigheim - VfL Gummersbach live auf Sky Sport 4 HD



14.00 Uhr: Die Eulen Ludwigshafen - TSV GWD Minden live auf Sky Sport 5 HD



14.00 Uhr: MT Melsungen - TBV Lemgo Lippe live auf Sky Sport 6 HD



14.00 Uhr: Füchse Berlin - HSG Wetzlar live auf Sky Sport 7 HD



14.00 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - SC Magdeburg live auf Sky Sport 8 HD



14.00 Uhr: SC DHfK Leipzig - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 9 HD



14.00 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - HC Erlangen live auf Sky Sport 10 HD



