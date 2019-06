Köln (ots) - Der gestrige Donnerstagabend (06.06.) stand bei VOX ganz im Zeichen von Pierce Brosnan: Der Kultfilm "James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie" überzeugte zur Primetime mit starken Marktanteilen und erreichte 10,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt 1,91 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren schalteten ein und ließen sich nicht entgehen, wie Pierce Brosnan in die Rolle des wohl bekanntesten britischen Geheimagenten schlüpfte. Bei den 14- bis 49-Jährigen war der Kultfilm mit 10,3 Prozent Marktanteil sogar noch erfolgreicher-



Auch im Anschluss konnte "Die Pierce Brosnan Story" die VOX-Zuschauer begeistern und erzielte sehr gute 8,3 Prozent Marktanteil (14-59). Insgesamt 1,01 Millionen Zuschauer sahen die Dokumentation, in der VOX einen Blick auf das bewegte Leben des Weltschauspielers warf. In der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer punktete "Die Pierce Brosnan Story" mit 9,3 Prozent Marktanteil.



Insgesamt erreichte VOX einen guten Tagesmarktanteil von 7,8 Prozent (14-59).



Bereits nächsten Donnerstag (13.06.) können sich die Zuschauer um 20:15 Uhr erneut auf Pierce Brosnan als 007 freuen. Dann zeigt VOX den Blockbuster "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug".



