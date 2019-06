Der Goldpreis ist in den vergangenen Tagen explodiert. Die Fed signalisiert Zinssenkungen, Präsident Trump will auch noch Zölle auf mexikanische Waren. All das spielt dem Goldpreis in die Karten. Mittlerweile schielt das Edelmetall wieder in Richtung eines riesigen Widerstandes. "Wenn dieser überwunden wird, haben wir vermutlich eine neue Investmentwelt für Gold", sagt Markus Bußler.

