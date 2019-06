BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat einen Teil der Regelungen des umstrittenen Migrationspaketes der Regierung beschlossen. Das "Geordnete-Rückkehr-Gesetz" erhielt mit 372 Ja-Stimmen eine deutliche Mehrheit. Beschlossen wurden auch weitere Gesetze. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verteidigte die neuen Regelungen in der abschließenden Debatte im Bundestag gegen Kritik. "Die Herausforderungen der weltweiten Migration erfordern ein System der Ordnung", betonte Seehofer.

Mit den Bestimmungen werde ein Regelwerk geschaffen, das Gesichtspunkte der Humanität und Ordnung beinhalte. "Es ist jetzt eine Zäsur in unserer Migrationspolitik." Das im Zuge des Paketes geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz bezeichnete der CSU-Politiker als einen "ganz wichtigen Punkt der künftigen Migrationspolitik in Deutschland". Das Gesetz werde dazu beitragen, dass die illegale Beschäftigung zurückgedrängt werde, weil es künftig einen legalen Weg zur Zuwanderung auf den Arbeitsmarkt gebe.

"Menschen ohne Bleiberecht müssen unser Land verlassen", betonte Seehofer aber auch. Jedoch gehe es "nicht darum, Menschenrecht mit Füßen zu treten". Die Regelungen des Migrationspakets sehen unter anderem vor, dass Personen, die sich der Abschiebung widersetzen, bis zu zehn Tagen im Gefängnis in Gewahrsam genommen werden können. Geplant sind auch Leistungskürzungen für Asylsuchende, die nicht bei der Aufklärung ihrer Identität mitwirken. Gleichzeitig sollen gut integrierte Geduldete unter bestimmten Bedingungen ein Bleiberecht erhalten.

Die Opposition kritisierte die Regelungen. Grüne und Linke warfen der Koalition vor, die insgesamt sieben Vorhaben des Paketes in einem ungerechtfertigten Schnellverfahren durchzuziehen. Die Beratungen zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz sollen später am Tag erfolgen. Demnach soll jeder in Deutschland arbeiten können, der einen Arbeitsvertrag und eine anerkannte Qualifikation vorweisen kann - ohne Beschränkung auf Engpassberufe. Auch auf die Vorrangprüfung, ob nicht auch Deutsche oder EU-Bürger für die Stelle infrage kommen, soll bei Fachkräften im Grundsatz verzichtet werden. Die Wirtschaft hat bereits gefordert, die neuen Regeln schnell zu beschließen.

June 07, 2019

