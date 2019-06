Die Schweizer Großbank UBS hat Inditex vor den Zahlen des Modekonzerns für das zweite Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die sich seit zwei Jahren zeigenden Belastungen durch Währungseffekte auf den Umsatz dürften nun hoffentlich vorbei sein, da die Stärke des Dollar zum Euro die abwertenden Schwellenländer-Währungen kompensieren dürfte, schrieb Analyst Andrew Hughes in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-06-07/12:09

ISIN: ES0148396007