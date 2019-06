Osnabrück (ots) -



Die Kaffee Partner GmbH ist für ihre erfolgreiche Markenführung in der Kategorie "Employer Branding Activities & Campaigns" ausgezeichnet worden. Die Jury des German Brand Award honorierte unter anderem die Gestaltungsqualität des Markenauftritts im Karriere-Portal des Unternehmens (www.kaffee-partner-karriere.de). "Der Preis bestätigt die konsequente Arbeit an unserer Markenprägnanz. Der Bereich Employer Branding ist für uns im Werben um die besten Fachkräfte besonders wichtig. Wir verstehen die Auszeichnung auch als Ansporn, weiter an unserem Markenbild zu arbeiten, denn erfolgreiches Employer Branding bedeutet für uns gute Mitarbeiter zu finden und an uns zu binden", sagt Peter Liebisch, CEO der Kaffee Partner GmbH.



Die Verleihung des German Brand Award fand gestern (06. Juni) in Berlin statt. Der Preis wird jährlich von der Stiftung German Brand Institute verliehen. Die Stiftung wurde unter anderem vom Rat für Formgebung ins Leben gerufen, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages vom Bundesverband der Deutschen Industrie und führenden Unternehmen gegründet wurde. Die Jury des German Brand Award setzt sich zusammen aus unabhängigen und interdisziplinären Experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen. Die Bewertung der Einreichungen erfolgt nach den Kriterien Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz.



Der German Brand Award konnte als Auszeichnung für erfolgreiche Markenführung 2019 mit mehr als 1250 Einreichungen aus 19 Ländern eine große internationale Resonanz erzielen. Insgesamt wurden 60 Projekte und Marken mit Gold ausgezeichnet.



Über Kaffee Partner



Frischer Kaffeegenuss für den Arbeitsplatz - dieses Versprechen gibt das Unternehmen Kaffee Partner seit 1973. Das Portfolio reicht vom designpreisgekrönten Kaffeevollautomaten über aromatische Kaffeebohnen, Toppings, Tees und Tassen bis hin zu einer Rundumbetreuung inklusive Vor-Ort-Service durch mehr als 130 fest angestellte Servicetechniker. Über 70.000 Büros, Bistros und Bäckerei-Cafés ebenso wie die gehobene Gastronomie und Hotellerie in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen bereits auf das breite Produkt- und Leistungsspektrum von Kaffee Partner.



