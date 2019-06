Die Folge: Komplexe Fertigungsprozesse werden nur unvollständig in der BDE abgebildet. Die modular aufgebaute MES-Lösung Bisoft MES von GBO Datacomp, Augsburg, dient als Schnittstelle zwischen PZE, BDE, MDE und ERP. Es übermittelt die Daten an das ERP, wo sie den jeweiligen Kostenstellen automatisch zugeordnet werden. Die Lösung sorgt für eine klare Datenstruktur zwischen Auftrags-, Rüst- und Produktionszeiten. Gemäß den einzelnen Stufen der Datenpyramide liegen im ERP nur die für diese Prozessebene notwendigen Informationen vor, während Detaildaten vom System analysiert und in der BDE zeitnah und online dargestellt werden. Durch die Integration der Fertigungsplanung stellen Anwender die Kapazitätsnachfrage dem -angebot auf dem Shopfloor gegenüber, um einen Auftrag zu verplanen. Die skalierbare MES-Lösung verhilft dabei, auf Veränderungen in der Fertigungsplanung und -steuerung schnell zu reagieren.

