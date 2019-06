Die Ölpreise haben am Freitag an die Gewinne vom Vortag angeknüpft und sind weiter gestiegen. Sie haben sich damit zum Wochenschluss etwas von ihren deutlichen Abschlägen in den vergangenen Wochen erholt. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 62,37 US-Dollar. Das waren 70 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 62 Cent auf 53,21 Dollar.

Am Markt wurden die Preisaufschläge mit sachten Hoffnungen auf etwas weniger Handelsstreit in der Welt begründet. Der Migrationskonflikt zwischen den USA und Mexiko ist zwar noch nicht gelöst. Allerdings gibt es Medienberichte, wonach die USA erwägen, angedrohte Strafzölle zu verschieben, um einer Verhandlungslösung eine Chance zu geben.

Im Juni treffen sich Vertreter der Opec und anderer wichtiger Förderländer wie Russland, um über eine Verlängerung der Förderkürzung zu beraten. "Wir sind überzeugt, dass die Opec und Russland alles in ihrer Macht stehende tun werden, um ein Überangebot zu verhindern und höhere Preise sicherzustellen", hieß es in einer Einschätzung von Rohstoffexperten der Commerzbank.

Am Donnerstag hatte Russlands Präsident Wladimir Putin einen fairen Ölpreis von 60 bis 65 Dollar je Barrel ins Spiel gebracht. Die meisten Opec-Produzenten, allen voran Saudi-Arabien, benötigen aber nach Einschätzung der Commerzbank-Experten deutlich höhere Preise zur Finanzierung ihrer Staatsausgaben.

Zuletzt konnten sich die Ölpreise etwas erholen, nachdem der US-Ölpreis im Verlauf der Woche den tiefsten Stand seit Januar erreicht hat. Seit ihrem Jahreshoch vom April ging es mit den Ölpreisen um etwa 20 Prozent nach unten. Wichtigster Grund sind Sorgen über die Stabilität der Erdölnachfrage wegen zahlreicher konjunktureller Risiken, darunter Handelsstreitigkeiten zwischen den USA einerseits und Mexiko sowie China andererseits./jkr/mr/bgf/jha/

