Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Vonovia von seiner Auswahlliste "European Large Caps Selected List" gestrichen. Die Einstufung beließ Analyst Arnaud Girod in einer am Freitag vorliegenden Studie jedoch weiter auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro. Angesichts des jüngsten Vorstoßes aus Berlin zur Mietpreisdeckelung verliere die Aktie das Profil der "hundertprozentigen Visibilität". Die Unsicherheit, wie sich die Sache weiter entwickele, dürfte auf der Aktie lasten, auch könnten sich andere Städte anschließen. Im aktuellen Markt sei eine defensive Anlage, deren Entwicklung sich nicht vorhersagen lassen, das schlechteste im Depot. Der Experte ersetzte Vonovia nun durch den französischen Pflegeheimbetreiber Orpea./tav/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A1ML7J1

AXC0130 2019-06-07/12:34