Bevor Uber im vergangenen Monat an der NYSE debütierte, gingen in New York zahlreiche Uber-Fahrer auf die Straßen, um auf die Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen. Nun startet Uber seinen Hubschrauber-Service im Big Apple. Am 9. Juli 2019 wird Uber Copter in die Luft gehen und die ersten Passagiere von Lower Manhattan zum JFK-Flughafen in acht Minuten bringen, so Uber am Donnerstag. Für den Service ...

